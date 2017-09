Sicherheitsfäden, Wasserzeichen und Chips. Pässe verfügen über ausgefeilte Sicherheitskriterien. Das Problem ist nur: Mit dem bloßen Auge lassen sich Fälschungen oft nicht erkennen. Deswegen bekommen die Bürgerämter in Berlin jetzt Dokumenten-Prüfgeräte. Bis zum Sommer 2018 sollen 300 dieser Geräte im Einsatz sein. 450.000 Euro stellt der Senat für die Anschaffung, Wartung und Schulung bereit. Die Geräte sollen an 40 Standorten in Berlin eingesetzt werden. Das verkündete Innensenator Andreas Geisel im Abgeordnetenhaus. Die CDU hatte den Antrag bereits letztes Jahr im Innenausschuss gestellt. Momentan werden bereits 120 Mitarbeiter der Bezirksämter beim Landeskriminalamt geschult.