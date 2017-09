"Die Siegessäule in Berlin würde ich sofort sprengen. Dieses Denkmal beleidigt meinen Intellekt. Die Goldelse oben drauf ist eine unproportionierte saublöde Figur. Und in der Säule sind Kanonenrohre eingelassen aus den Kriegen der Preußen gegen die Württemberger, Österreicher und Franzosen. (...) Das steht mitten in Berlin, und kein Mensch ist in der Lage, das zu beseitigen."

Aus einem Interview mit dem SZ-Magazin im Jahr 2015