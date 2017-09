In Forst in Südbrandenburg sollen die Bürger über die Abwahl ihres Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) entscheiden. Der Antrag für den Bürgerentscheid wurde am Freitag von einem Vertreter der Links-Fraktion eingereicht. In einem zweiten Schritt müssen die 28 Stadtverordneten über den Antrag abstimmen.

Grund für den Antrag ist die lange Krankschreibung des Politikers. Seit zehn Monaten kann er seinen Amtsgeschäften bereits nicht mehr nachgehen. Wesemann reagierte auf die Forderung von seinem Amt zurückzutreten mit Verständnis. Er werde einer Abwahl nicht im Wege stehen.

Philipp Wesemann war 2015 als jüngster Bürgermeister Brandenburgs ins Amt gekommen.

