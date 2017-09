Potsdam will Personalschlüssel in Kitas verbessern

Potsdamer, deren Kinder in eine Kita gehen, können künftig mit einem verbesserten Personalschlüssel rechnen. Das kündigte Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung an. Demnach wolle die Stadt im kommenden Jahr mindestens drei Millionen Euro zusätzlich in den Haushalt einstellen.

Damit lässt sich rechnerisch rund eine zusätzliche Stelle pro Kita finanzieren. Das ist dringend nötig, denn laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung müssen Potsdamer Erzieherinnen rund zwei Kinder mehr betreuen als im Bundesdurchschnitt. Bislang kümmert sich in der Brandenburgischen Landeshauptstadt eine Erzieherin im Schnitt um 6,5 Kinder unter drei Jahren. In den Gruppen der 3- bis 6-Jährigen liegt der Betreuungsschlüssel bei 11,1 Kindern.