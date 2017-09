gunnar Berlin Freitag, 29.09.2017 | 14:34 Uhr

Ich kann Ihnen hier nur beipflichten: Es handelt sich m.E. um eine fahrlässige Verwendung des Volksentscheids. Mit meinen Schweizer Kollegen sprach ich genau darüber und erntete nur Kopfschütteln. So eine Initiative hätte in der Ur-Demokratie, die ja auch so gerne von den selbsternannten Volksverstehern und Tegelrettern als leuchtendes Beispiel angeführt wird, keinerlei Chance, an die Urne zu kommen. Grundlage eines solchen Entscheides ist immer, dass die jeweils Stimmberechtigten (Gemeinde, Kanton, Bund) überhaupt eine Entscheidung fällen können, d.h. dass ihr Votum auch Auswirkungen hat. Juristisch und politisch, d.h. mit Gesetzeskraft. Was Tegel betrifft, müsste man die gesamte Bundesbevölkerung fragen, denn mit dem Bund als einen der drei Entscheider ist diese Ebene anzusteuern. Und wirklich traurig finde ich die derzeit wahrnehmbare Spaltung der Stadt. Man kann Herrn Czaja und seine Partei nicht genug und immer wieder dafür verantwortlich machen.