Voyeurismus ist eine Schwäche, der viele gern mal nachgeben. Auf der Autobahn kann das Hingucken gefährlich werden – oder zumindest zu langen Staus führen. In Brandenburg sollen jetzt mobile Sichtschutzwände das Problem lösen.

Auf der Autobahn wird der Voyeur zum Gaffer, und der macht Polizei und Feuerwehr immer mehr zu schaffen. In Brandenburg sollen bei Unfällen jetzt Sichtschutzwände aufgestellt werden. Stefan Streu vom Infrastrukturministerium sagte: "Wir sind dabei, das umzusetzen." Brandenburg wäre das dritte Bundesland, das die Maßnahme einführt. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Wände bereits seit 2015. Die Anzahl von Auffahrunfällen ging seitdem zurück. Dort haben sich die 2,5 Meter langen und 2,1 Meter hohen Stahlrahmen, die mit einer grüner Folie bespannt sind, bewährt. In Bayern läuft seit dem Sommer ein Pilotprojekt.