Man hatte sich bereits daran gewöhnt: Pünktlich zu Neujahr werden in Berlin und Brandenburg traditionell die Fahrpreise für Bus und Bahn angehoben. Doch dieser stetige Anstieg wird zumindest im kommenden Jahr unterbrochen: Der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) beschloss am Donnerstag, dass es diesen Winter zu keiner Preiserhöhung kommen wird.



Grund dafür ist, dass die Preise insgesamt kaum gestiegen sind. Die Ticketpreise für den VBB sind an die allgemeine Preisentwicklung, speziell die Energiepreise gebunden.

Anfang diesen Jahres war die Einzelfahrt in Berlin von 2,70 Euro auf 2,80 Euro erhöht worden, die Monatskarte für das gesamte VBB Gebiet überschritt die 200 Euro Marke und liegt aktuell bei 201,50 Euro.



Im Bundesvergleich liegt Berlin im Mittelfeld. Sehr günstig sind Einzelfahrten in Halle mit 2,30 Euro, sehr teuer in Hamburg mit 3,20 Euro.

