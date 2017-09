Der AfD-Parteivorsitzende von Brandenburg, Andreas Kalbitz, hat offenbar seinen Lebenslauf geschönt. Nach einem Bericht der Zeitung "Märkische Allgemeine" hat er nicht Informatik an der Fachhochschule/Brandenburg Havel studiert , so wie es auf den Internetseiten des Landtags steht. Kalbitz ist auch Landtagsabgeordneter, zu seinen biografischen Angaben steht dort wörtlich: "2008 Studium der Informatik an der FH Brandenburg." Dies sei nachweislich falsch, berichtet das Blatt.

Richtig sei nur, dass der AfD-Landes-Chef zwischen 2005 und 2007 an der Fachhochschule Brandenburg, die jetzt Technische Hochschule heißt, eingeschrieben war. Wirklich studiert habe er jedoch weder Informatik noch irgend etwas anderes. Wie es in dem Bericht weiter heißt, ist er am 17. Juli 2007 nach vier Semestern des Nichtstudierens exmatrikuliert worden. Bis dahin hatte er demnach keine einzige Prüfung abgelegt.

Der AfD-Politiker misst dem Zeitungsbericht zufolge dem Eintrag in seinem Lebenslauf keine besonders hohe Bedeutung bei. An das genaue Jahr, in dem er an der Fachhochschule eingeschrieben war, könne er sich nicht mehr erinnern, sagte er. "Und ich habe nie behauptet, dass ich das Studium beendet hätte und das ergibt sich auch aus dem Zeitablauf meines Lebenslaufes", wird Kalbitz zitiert. Er bestätigte, dass er keine Prüfung an der Hochschule abgelegt hat.