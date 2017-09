Kurz nach einer Anti-Terror-Übung der Bundespolizei am S-Bahnhof Lichtenberg ist auch am Berliner Flughafen Tegel der Ernstfall geprobt haben. Dabei sei ein Anschlag nachgestellt worden, sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch. Beteiligt waren demnach in der Nacht unter anderem Bundes- und Landespolizei sowie Feuerwehr. Die Übung sei schon seit Längerem geplant gewesen.