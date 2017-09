ARD, ZDF und Deutschlandradio haben am Freitag in Frankfurt am Main ihre Berichte über "Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter" an die Rundfunkkommission der Länder übergeben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen Verwaltung, Technik, IT und die Produktion. Durch sie wird der Finanzbedarf der Anstalten verringert.



Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb, sagte, es gehe bei dem Prozess nicht nur um Geld. Die Landesrundfunkanstalten wollten in dem Bericht auch eine "konkrete Vision für die ARD der Zukunft vorlegen - ein föderaler Medienverbund, dessen einzelne Häuser eben nicht nur friedlich nebeneinander her senden, sondern inhaltlich crossmedial und tatsächlich strukturell integriert zusammenarbeiten, das ist das Ziel. Und wir wollen medienübergreifend recherchieren und produzieren: Programme anbieten, die jederzeit und überall abrufbar sind - auch im Netz."



Als Beispiel für die Einsparungen nannte Schlesinger das ARD-Mittagsmagazin, das gemeinsam mit dem ZDF produziert werde. "Das ist ein Novum, das hat es so bisher noch nicht gegeben", sagte Schlesinger. "Es ist effizient, es ist schlank und auf die Weise spart sowohl das ZDF als auch die ARD - in Form des rbb in diesem Fall - tatsächlich Geld. So soll es sein."