Landesregierung will 2019 Gesamtplan vorstellen

Die Grünen kritisierten das als zu spät. Die rot-rote Landesregierung kapituliere vor dem Problem und verschiebe es auf die Zeit nach der nächsten Landtagswahl, sagte der Bündnisgrüne Abgeordnete Benjamin Raschke. Er wünsche sich schnell einen festgelegten Grenzwert, den es dann auch einzuhalten gelte. Doch davor drücke sich die Landesregierung, so Raschke.

Der Kampf gegen die Verockerung der Spree wird länger dauern als geplant. Das ist am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des brandenburgischen Landtags deutlich geworden. Laut Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer wirken zwar einige Sofortmaßnahmen, mit denen die Sulfat- und Eisenwerte in der Spree gesenkt werden sollen. Eine strategische Gesamtplanung solle aber erst 2019 fertig sein.

Konkrete Ergebnisse konnte die Landesregierung auch beim Thema Schlichtungsstelle für Bergbauschäden nicht vermelden. Das Wirtschaftsministerium hat sich zwar dafür ausgesprochen, solch ein Schlichtungsstelle einzurichten - aber der Bund sperre sich bislang noch, sagte der Abteilungsleiter für Energie und Rohstoffe, Klaus Freytag. Im Dezember gebe es dazu eine weitere Verhandlungsrunde.



Der Bund müsse einbezogen werden, weil er über die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) in der Region aktiv ist, sagte Freytag. Das Energieunternehmen Leag habe dagegen bereits positive Signale zu einer solchen Schlichtungsstelle gegeben.

In der Lausitz würden dutzende Hausbesitzer davon profitieren, deren Gebäude wegen des Bergbaus Schäden genommen haben. Weil die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) sich in diesen Fällen weigert, zu zahlen, hoffen sie seit Jahren darauf, das eine Schlichtungsstelle kommt. So hätten sie die Chance, auch ohne langwierige Gerichtsverfahren eine Entschädigung zu bekommen.