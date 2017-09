Audio: rbb | 06.09.2017 | Dirk Rodenkirch

Bericht zum Stand der deutschen Einheit - Ostdeutschland altert schneller als der Westen

06.09.17 | 08:42 Uhr

Ostdeutschland steckt in einer vertrackten Lage, heißt es im neuen Bericht zum Stand der deutschen Einheit: Weil Jobs fehlen, wandern vielerorts junge Leute ab. Zurück bleiben die Alten - was es für Unternehmer unattraktiv macht.

Auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung hinkt der Osten bei der Wirtschaftskraft dem Westen immer noch deutlich hinterher - und die Lücke kann er nur langsam schließen. Das geht aus dem Bericht zum Stand der deutschen Einheit hervor, wie vorab bekannt wurde. Der Bericht soll am Mittwoch vorgestellt werden.



Demnach lag die Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland im vergangenen Jahr je Einwohner im Schnitt bei 73,2 Prozent des westdeutschen Niveaus. Damit hat sich der Ost-West-Abstand innerhalb eines Jahres nur minimal verringert. Als ein Grund wird das Fehlen von Großunternehmen genannt.

Bevölkerungsschwund verstärkt Probleme

Gleichzeitig verstärke die Bevölkerungsentwicklung die Probleme, schreibt die Ostbeauftragte Iris Gleicke (SPD) in ihrer jährlichen Analyse. In einigen Regionen fielen demografische Veränderungen wie eine alternde Bevölkerung zusammen "mit einer vergleichsweise geringen Siedlungsdichte, wirtschaftlichen Strukturschwächen und Finanzschwächen der Gemeinden". Das verminderte dort das wirtschaftliche Wachstumspotenzial.



Der Bevölkerungsrückgang, besonders in vielen ländlich geprägten Regionen, und der Anstieg des Anteils der Älteren hätten zum Teil erhebliche Auswirkungen auf wohnortnahe Angebote der Daseinsvorsorge, heißt es in dem Bericht. Die Dynamik des Rückgangs und der Alterung der Bevölkerung in Ostdeutschland werde zudem auch in den nächsten Jahren deutlich höher sein als in den westdeutschen Bundesländern.

Westdeutschland verbucht ein Plus an Einwohnern

Zwischen 1990 und 2015 sei die Bevölkerung in den ostdeutschen Flächenländern um rund 15 Prozent zurückgegangen, von rund 14,8 auf 12,6 Millionen Einwohner. Den größten Verlust an Einwohnern verzeichnete demnach Sachsen-Anhalt mit knapp 22 Prozent. In Westdeutschland nahm die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um mehr als 7 Prozent zu, ebenso in der Hauptstadt Berlin.



Die Ost-Länder hatten dem Bericht zufolge Ende 2015 eine Bevölkerungsdichte von 117 Einwohnern je Quadratkilometer. In Westdeutschland waren es mehr als doppelt so viele, nämlich 266. Am dünnsten besiedelt waren Mecklenburg-Vorpommern (69 Einwohner je Quadratkilometer) und Brandenburg (84).



Eine demografische Trendwende sei trotz Zuwanderung nicht zu erwarten: Bis 2030 werde die Bevölkerung Ostdeutschlands um weitere 800.000 Menschen beziehungsweise 7 Prozent schrumpfen. Für Westdeutschland werde gleichzeitig mit einer Zunahme um etwa eine Million Menschen (2 Prozent) gerechnet, für die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sogar mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum um 9 Prozent.

Weniger Erwerbstätige

Bis zum Jahr 2030 werde dabei die Gruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 bis unter 65 Jahren in den ostdeutschen Bundesländern stark zurückgehen. Dann werde ungefähr nur noch jeder Zweite (52 Prozent der Bevölkerung) dieser Gruppe angehören. Im gleichen Zeitraum werde der Anteil der über 65-Jährigen von heute 24 Prozent auf rund 32 Prozent ansteigen. Im übrigen Bundesgebiet werde der Anteil der Älteren deutlich langsamer steigen und erst um das Jahr 2060 ein vergleichbares Niveau erreichen. "Damit schreitet der Alterungsprozess in Ostdeutschland deutlich schneller voran als in Westdeutschland", schreibt die Ostbeauftragte. Im vergangenen Jahr hatte sich die Bundesregierung in ihrem Jahresbericht zur Deutschen Einheit angesichts der Zunahme fremdenfeindlicher und rechtsextremistischer Straftaten besorgt gezeigt um die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands. Es bestehe die Gefahr, dass "die Chancen der Zuwanderung gerade dort verspielt werden, wo man aufgrund der demografischen Entwicklung in ganz besonderer Weise auf Zuzug angewiesen ist", hieß es.