Berlins Opferbeauftragter soll künftig hauptamtlich und bezahlt statt wie bisher ehrenamtlich arbeiten. Dazu werden eine neue Personalstelle sowie mehrere Mitarbeiterstellen geschaffen, die zur Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz gehören und Senator Behrendt (B'90/Grüne) unterstellt sind.

Darauf haben sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Behrendt am Dienstag bei einem Gespräch geeinigt. Man reagiere damit vor allem auf den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, so Behrendt. Damals habe sich gezeigt, dass Berlin nicht optimal aufgestellt sei, um die interessen der Opfer wahrzunehmen und die nötige Hilfestellung anzubieten. Es sei daher nur folgerichtig, dass dies nun professionalisiert werde, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag dem rbb.