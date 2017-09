Berlin will gegen Tierquälerei in der Schweinemast vorgehen

Angesichts von Berichten über Zustände in Schweinemastbetrieben zieht Berlin jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. In Berlin selbst allerdings gibt es solche Betriebe gar nicht - ganz im Gegensatz zum Nachbarn Brandenburg.

Das Land Berlin will die Vorschriften zur Schweinehaltung in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Der rot-rot-grüne Senat beschloss am Dienstag, in Karlsruhe einen Antrag auf eine Normenkontrollklage zu stellen. "Die Bedingungen in vielen deutschen Schweineställen verstoßen gegen das Tierschutzgesetz und auch gegen die Verfassung", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Die Tiere hätten vielfach zu wenig Platz, keine separaten Liegeplätze und unzureichende Abwechslung. Ihre artspezifischen Grundbedürfnisse würden deshalb zu wenig beachtet.