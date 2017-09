Bei Neuvermietungen kassieren die Vermieter in Berlin mehr, als sie dürfen - das ist die Bilanz des Mietervereins vom Dienstag. Überhaupt würden sich viele Wohnungsbesitzer einen "kräftigen Schluck aus der Pulle" genehmigen, so Geschäftsführer Wild.

Der Berliner Mieterverein beklagt eine "massive Welle" von Mieterhöhungen in den vergangenen Monaten. Viele Vermieter hätten einen "kräftigen Schluck aus der Pulle" genommen, sagte Geschäftsführer Reiner Wild am Dienstag - und zwar auf Grundlage des im Mai vorgestellten neuen Mietspiegels 2017.

"Der Mietspiegel ist in dem Sinne auch ein Instrument zur Durchsetzung von Mieterhöhungen in erheblichem Umfang", erläuterte Wild am Dienstagmorgen im rbb. Wenn der Mietspiegel ein sehr hohes Mietniveau darstelle, könne das auch wieder zu einem Erhöhungsschub führen. Das sei nach Erkenntnissen des Mietervereins in Berlin passiert. Der Mietspiegel sei ein grundsätzlich gutes Instrument, habe aber inzwischen "nicht mehr die befriedende Funktion", so Wild.

"Der Berliner Mietspiegel wird alle zwei Jahre vom Senat herausgegeben und liefert eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten in Berlin - interessant für Mieter wie Vermieter. Mieter können hier schauen, ob ihre Miete angemessen ist - bei Neuvermietungen zum Beispiel darf der Satz maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Vermieter wiederum wissen, was sie nehmen dürfen. Insgesamt steigt die Durchschnittsmiete seit Jahren: Aktuell beträgt die Nettokaltmiete in Berlin im Schnitt 6,39 Euro pro Quadratmeter.