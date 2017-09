Die Erneuerung der Kandelaber an der Karl-Marx-Allee hat zehn Jahre lang gedauert - erst Anfang 2016 waren die über 200 Laternen komplett ausgetauscht. Doch nun sind viele der Laternen wieder beschädigt - und laut Senat wird sich daran vorerst auch nichts ändern.

Seit Februar 2016 erstrahlten sie in neuem Glanz: die repräsentativen Kandelaber an der Karl-Marx-Allee, die über zehn Jahre lang ausgetauscht worden waren. Doch als die letzten der über 200 Laternen aufgestellt wurden, waren die ersten schon wieder in die Jahre gekommen. Viele von ihnen sind bereits wieder beschädigt.