Die Neuköllner Begegnungsstätte, kurz NBS, hat zwei Gesichter: Einerseits genießt der Moscheeverein hohes kulturelles Ansehen, andererseits wird er vom Verfassungsschutz beobachtet. Nun will sich die NBS dagegen wehren.

Einerseits trägt Mohammed Taha Sabri den Verdienstorden des Landes Berlin; andererseits werden seinem Moscheeverein in Neukölln Verbindungen zur "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland" nachgesagt. Von Sascha Adamek und Jo Goll

In den Berichten weist der Verfassungsschutz auf Verbindungen der NBS zur "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland" (IGD) hin, die als wichtigste Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft in Deutschland gilt. Über die Vorwürfe gegen die NBS hatte der rbb Mitte Juli berichtet. Zuletzt hatte die rechtsextreme Bürgerbewegung Pro Deutschland erfolglos gegen die Nennung im Berliner Verfassungsschutzbericht geklagt.