Michael Müller, Regierungschef von Berlin, bekommt neue Aufgaben: Am Freitag soll der SPD-Politiker im Bundesrat zum neuen Präsidenten der Länderkammer gewählt werden. Müller folgt auf die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und tritt sein neues Amt am 1. November an.