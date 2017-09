Die Kündigung eines Mitarbeiters im Bezirksamt Berlin-Reinickendorf, der während seiner Arbeitszeit die Originalausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" gelesen hat, ist rechtens. Das teilte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am Montag mit.

Der Mann hatte das Buch im Pausenraum des Dienstgebäudes gelesen - auf dem Buchdeckel war ein Hakenkreuz eingeprägt. Das Land Berlin hatte daraufhin gleich gekündigt und nicht erst abgemahnt. Dagegen ging der Mitarbeiter juristisch vor - ohne Erfolg. Die Kündigung sei rechtswirksam, so das Landesarbeitsgericht.



Das Land müsse diese schwerwiegende Verfehlung nicht erst abmahnen, sondern könne dafür gleich eine ordentliche Kündigung aussprechen, urteilten die Richter. "Der Mitarbeiter trete in Uniform als Repräsentant des Landes Berlin auf und sei in besonderer Weise verpflichtet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten", hieß es. Er habe mit dem öffentlichen Zeigen des Hakenkreuzes, einem verfassungswidrigen Symbol, in besonderer Weise gegen diese Verpflichtung verstoßen. (Aktenzeichen 10 Sa 899/17)



Das Landesarbeitsgericht ließ eine Revision an das Bundesarbeitsgericht nicht zu.

Sendung: Abendschau, 25.09.2017, 19.30 Uhr