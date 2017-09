Der Lehrermangel und zu große Klassen sind die größten Probleme an den Berliner Schulen - das geben 44 Prozent der Befragten im aktuellen BerlinTREND von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" an. Rund ein Drittel (33 %) findet, dass die Schulen in einem zu schlechten baulichen Zustand sind.

Demnach haben die Berliner Grundschulen im Schnitt aktuell 22 Schüler pro Klasse, an einigen Schulen deutlich mehr. In der Grundschulverordnung vorgeschrieben sind maximal 21.

In Berliner Schulen sind die Klassen im Vergleich zum vergangenen Schuljahr im Durchschnitt etwas gewachsen - zumindest nach Daten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Das gehe aus einer Erhebung hervor, an der sich knapp zehn Prozent der Berliner Schulen beteiligt haben, hatte die Gewerkschaft zum Schulstart Anfang September mitgeteilt.

Der Berliner Senat will unterdessen gegen mangelnde sowie marode Schulräume angehen: Nach Angaben der Bildungsverwaltung von Anfang September sind 51 neue Schulen bis zum Schuljahr 2020/21 geplant. Die Schulen sollen auch schneller gebaut werden als bisher geplant. Statt rund sieben bis zehn Jahre soll es in einem Modellvorhaben nur noch fünf Jahre dauern, sie zu errichten. Außerdem seien - anders als früher - alle Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen, die die Bezirke angemeldet hätten, in die Finanzplanung aufgenommen worden. Insgesamt sollen mehr als fünf Milliarden Euro in Bau und Sanierung investiert werden.

Berlin braucht zusätzliche Schulen, weil die Stadt wächst. Allein in diesem Schuljahr lernen in den Klassen fast 7.000 Kinder mehr als im vorigen.