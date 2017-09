traurig Berlin Mittwoch, 06.09.2017 | 21:03 Uhr

der Senat sollte aufhören zu träumen

er mutet den privaten Immobilienkäufern in Berlin eine zu hohe Grundsteuer und eine Plattform die Immobilien binnen der letzten Jahre im Wert zu verdoppeln - also Steuereinnahmen in Berlin sprudeln deshalb -

und nun möchte der Senat Immobilien fast geschenkt haben um an den Ruinen weitere zwanzig Jahre umsonst zu planen, siehe alte Münze, einfach 30MIO futsch weil jetzt die linke boykottiert die ja auch Regierung ist und bald die Kosten zur Sicherung das das Gebäude nicht zusammenstürzt planen MUSS oder Herr Lederer????

Hallo Herr Müller einmal nachdenken und überlegen ob das nun zusammen passt ;-)

Oder gibt es hier wieder Rechtsgutachten die den Ausdruck nicht wert sind weil sie jede gegnerische Partei sofort zerlegt?

Armes Berlin das hast du nicht verdient.