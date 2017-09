Die anti-israelische BDS-Bewegung protestiert gegen die israelische Politik in den besetzten Gebieten. Doch die Grenzen zu offenem Antisemitismus sind fließend. Daher will Berlins Regierender Bürgermeister den BDS-Aktivisten jetzt entschiedener entgegentreten.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat ein schärferes Vorgehen gegen die anti-israelische BDS-Bewegung angekündigt. Gruppen oder Veranstalter, die BDS unterstützen, sollten ähnlich wie bereits in Frankfurt und München keine städtischen Räume oder Zuschüsse mehr bekommen, teilte Müller am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Zentralrat der Juden mit.

Den Gründungsaufruf hatten zahlreiche palästinensische Nicht-Regierungsaktionen unterzeichnet. Auch in Berlin hat die Organisation Unterstützer. Ziel des BDS seien "Proteste gegen Unternehmen und Institutionen, die von der Kolonisation, Apartheid und Besatzung Palästinas profitieren", heißt es auf deren Website.

BDS steht für "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen für Palästina". Die internationale Bewegung ist 2005 entstanden. Sie richtet sich hauptsächlich gegen die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten und mobilisiert mit verschiedenen Aktionen gegen Israel.

Hintergrund des Gesprächs waren der Mitteilung zufolge Berichte, wonach das Simon-Wiesenthal-Zentrum beabsichtige, Müller auf seine jährlich publizierte Antisemitismus-Liste zu setzen. Der SPD-Politiker kündigte an, dass Berlin weiterhin alle Rechtsmittel und Auflagen gegen "antisemitisch geprägte Veranstaltungen wie den jährlichen Al Quds-Marsch ausschöpft und Rechtsbrüche mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt". Zudem solle die Bekämpfung des Antisemitismus in den Berliner Schulen verstärkt werden.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Regierenden Bürgermeister die Ankündigung. "Die Initiative zu einem Beschluss gegen BDS muss jetzt zeitnah erfolgen", erklärte Schuster.

Mitte August hatte BDS für Aufsehen gesorgt, als sie zu einem Boykott des Festivals Pop-Kultur aufgerufen. Daraufhin hatten vier arabische Bands ihre Teilnahme abgesagt. Das Festival sprach von einer Kampagne gegen das Event. BDS warf den Berliner Pop-Kultur-Machern zunächst vor, ihr Festival werde von der israelischen Botschaft kofinanziert, was dazu diene, "Israels Image aufzupolieren".

Die Festivalleitung wies den Vorwurf zurück und stellte klar, die Israelische Botschaft werde wegen eines Reisekostenzuschusses als Kulturpartner auf der Webseite gelistet. Die Kulturabteilung habe diesen Zuschuss in Höhe von 500 Euro Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung gestellt. BDS hatte daraufhin eine Richtungstellung veröffentlicht, in der sie nicht mehr von einer Kofinanzierung durch die Israelische Botschaft spricht, aber am Boykottaufruf festhält.