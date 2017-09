Zahl gewaltbereiter Salafisten in Berlin ist weiter gestiegen

Anfrage an Innenverwaltung

Auch die Zahl der Salafisten insgesamt ist demnach kontinuierlich gewachsen, von 400 im Jahr 2012 auf zuletzt 880. Der Verfassungsschutz hält den Salafismus - eine besonders konservative Ausprägung des Islam - für den wichtigsten Nährboden des Terrorismus. Er gilt als die am schnellsten wachsende islamistische Strömung in Deutschland.

Die Zahl der gewaltorientieren Salafisten in Berlin ist nach Einschätzung der Behörden weiter gestiegen. Bis Ende Juni waren demnach 410 bekannt. Im vergangenen Jahr waren es noch 380, vor vier Jahren 200. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Berliner SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor, wie am Sonntag bekannt wurde.

Seit dem Jahr 2012 sind den Behörden außerdem mehr als 120 Islamisten aufgefallen, die von Berlin aus in Richtung Syrien oder Irak gereist sind, um dort zu kämpfen oder den Dschihad (Heiliger Krieg) zu unterstützen. Das geht aus einer weiteren bereits am Samstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage Schreibers hervor. Die Zahl ist aber rückläufig: Der Höhepunkt lag im Jahr 2013 bei 36 ausgereisten Personen. In diesem Jahr waren es bislang fünf.

Schreiber forderte, das Problem von zwei Seiten anzugehen: "Das Wichtige ist, dass wir das Netzwerk aus Prävention und Repression ausbauen." So solle etwa ein Landesprogramm zur Deradikalisierung gestärkt werden. Die Polizei vor Ort müsse darüber hinaus wissen, wo sogenannte islamistische Gefährder wohnen. Da immer mehr Terrorverdächtige im Gefängnis seien, sollte auch dort genau hingeschaut werden, meinte Schreiber.