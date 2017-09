Die seit Mitte 2015 geltende Mietpreisbremse soll in Gebieten mit "angespanntem Wohnungsmarkt" die Kosten bei Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent deckeln.

Das Berliner Landgericht hat die Mietpreisbremse als verfassungswidrig eingestuft. Die Vorschrift im Bürgerlichen Gesetzbuch führe zu einer "ungleichen Behandlung von Vermietern", was Artikel 3 des Grundgesetzes widerspreche, nach dem "wesentlich Gleiches gleich zu behandeln" sei, erklärte das Gericht am Dienstag.

Bei Neuvermietungen kassieren die Vermieter in Berlin mehr, als sie dürfen - das ist die Bilanz des Mietervereins vom Dienstag. Überhaupt würden sich viele Wohnungsbesitzer einen "kräftigen Schluck aus der Pulle" genehmigen, so Geschäftsführer Wild.

Nach Auffassung der Richter greift die Regelung in unzulässiger Weise in die Vertragsfreiheit ein. Außerdem seien die Vergleichsmieten bundesweit sehr unterschiedlich: In München liegen sie deutlich höher als in Berlin. Die Richter des Landgerichts fanden deshalb, dass dadurch Vermieter sehr ungleich von der Mietpreisbremse betroffen seien. Das verstößt nach ihrer Ansicht gegen die Verfassung. Ferner würden Vermieter bevorteilt, die schon vor Erlass der Mietpreisbremse überzogene Mieten verlangt hätten.

Zuvor hatte der Berliner Mieterverein am Dienstag eine "massive Welle" von Mieterhöhungen in den vergangenen Monaten beklagt. Der Mieterverein hatte rund 200 Mieterhöhungen untersucht und dabei festgestellt, dass Vermieter in fast drei Viertel der Fälle (72 Prozent) das geltende Mietrecht nicht beachteten. Sie hätten entweder die im Mietspiegel festgelegte ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als zehn Prozent überschritten, was gegen die Mietpreisbremse verstößt. Oder sie hatten die in Berlin geltende Kappungsgrenze für Mieterhöhungen missachtet. Die Kappungsgrenze legt fest, dass Erhöhungen in drei Jahren 15 Prozent nicht überschreiten dürfen.

Geschäftsführer Dieter Wild beklagte zudem, dass offenbar viele Vermieter sich an den Regelungen für Neuvermietungen orientierten und nicht an den Bestandsmieten. Von der nächsten Bundesregierung forderte der Berliner Mieterverein eine Novelle des Mietrechts.