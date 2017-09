Senatssitzung in Brüssel - Berlin muss um EU-Förderungen bangen

05.09.17 | 22:01 Uhr

Berlin profitiert seit Jahren von Förderprogrammen der EU. Der bevorstehende Brexit könnte dies nun gefährden. Welche Konsequenzen das konkret haben könnte, wollte der Berliner Senat in einer Sitzung vor Ort klären. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist

Eine Senatssitzung in Brüssel ist nicht alltäglich, dient aber der Berliner Politik, findet der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Es ist kein Ausflug, sondern Arbeit auswärts. "Wir hatten das schon in den Koalitionsverhandlungen diskutiert und dann auch so vereinbart, dass es uns wichtig ist, dieses Signal für Europa und die EU zu setzen." Nach der Devise: Nicht nur darüber reden, sondern hinfahren und wichtige Kontakte knüpfen, die sich am Ende auch in EU-finanzierten Fördermaßnahmen niederschlagen könnten. Dass Untertützung aus Brüssel gut ist, zeigte sich pünktlich zum Senatsbesuch. Erst am Montag hatte die EU-Kommission den 150 Millionen Euro schweren Überbrückungskredit für Air Berlin genehmigt - trotz des Widerstandes einiger Konkurrenten der insolventen Fluglinie. Aus Müllers Sicht ist das nicht nur für die Kunden gut: "Für die Beschäftigten ermöglicht das einen Übergang in eine neue, verlässliche Situation."

Aber was kann der Berliner Senat noch von Brüssel erwarten? Die Senatoren sind überzeugt, dass die deutsche Hauptstadt auch künftig von der EU-Kommission als förderungswürdig eingestuft wird. Die Stadt strebe an, als "digitale Smart-City der Zukunft" ein Job-Magnet für Menschen aus Deutschland und anderen EU-Staaten zu sein. "Das entspricht auch der Schwerpunktsetzung der EU-Kommission", erklärte der Regierende Bürgermeister, "und da rechnen wir uns natürlich auch einiges aus an konkreter finanzieller Unterstützung für die Zukunft."

Brexit könnte Konsequenzen für Berlin haben

Aber greifbare Zusagen für einen längerfristigen Zeitraum kann es noch nicht geben. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger führte dem Senat vor Augen, dass die Zeiten der gut gefüllten Brüsseler Kassen vorbei sind. Welche finanziellen Möglichkeiten die EU nach 2020 haben wird, ist heute noch nicht abzusehen, da durch den Brexit ab 2019 ein wichtiger EU-Nettozahler wegfallen wird. Um einen finanziellen Ausgleich von britischer Seite wird noch heftig gestritten. Am Ende müssten dann andere die Lücke füllen, etwa Deutschland. Ohne neue Geldquellen müsste bei den Ausgaben gespart werden. Auch EU-Fördermaßnahmen müssten gekürzt werden; diese hätte auch Folgen für Berlin, befürchtet Kultur- und Europasenator Klaus Lederer (Linke): "Dann ist damit zu rechnen, dass sich die Förderung durch europäische Fonds nur noch auf die völlig abgehängten Regionen konzentriert." Berlin käme möglicherweise überhaupt nicht mehr in den Genuss von Förderungen. Davor warnt auch Lederers Parteikollegin Katrin Lompscher, Berlins Stadtentwicklungssenatorin. "Wir brauchen eine Fortsetzung der Zuschuss-Förderung", sagte sie.

Emotionale Momente zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft

Ein Lichblick ist, dass die EU-Kommission wichtige Bereiche ihrer Städte-Agenda schonen will. Hierbei geht es darum, europäische Metropolen zum Beispiel bei der Umsetzung von Integrationsprogrammen zu unterstützen. Das drei Jahre andauernde Programm wird sowohl vom Berliner Senat als auch von der EU als sinnvoll erachtet und erfolgreich eingestuft. Dem Senat geht es in Brüssel jedoch nicht nur ums Geld, sondern auch um ein Bekenntnis zu Europa. "Der Berliner Senat weiß um den Vorteil der europäischen Integration. Wir wollen das vertiefen und fortsetzen", sagte Justiz- und Verbrauchersenator Dirk Behrendt (Grüne).

Gemeinsame Sitzung mit dem Kabinett der Hauptstadtregion

Unter dem Motto "Freiheit Berlin" wurde am Abend die seit 25 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Brüssel gefeiert. Bereits am Nachmittag hatte der Senat bei einer Kranzniederlegung der Opfer des Terroranschlags vom März 2016 gedacht. Im Anschluss gab es ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Hauptstadtregion Brüssel, Rudi Vervoort. Brüssel besitzt im föderalen Aufbau Belgiens den Status eines Bundesgliedes, was mit dem eines Bundeslandes in Deutschland vergleichbar ist. Eine gemeinsame Sitzung des Senats mit dem Brüsseler Ministerkabinett stand ebenfalls auf dem Programm. Die beiden Hauptstädte wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und ihre Partnerschaft für die Bürger ausbauen.