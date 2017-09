Saleh reagiert mit seinen Äußerung auf einen Vorschlag seines Parteikollegen Mark Rackles. Der hatte in einem Diskussionspapier vorgeschlagen, die SPD solle näher an die Linken heranrücken und sogar kooperieren, etwa in einzelnen Wahlkreisen gemeinsame Direktkandidaten aufstellen. So wie bisher könne es nicht weitergehen, die Konkurrenz der beiden Parteien "blockiert eine linke Mehrheit". Rackles spricht sich auch gegen das Bestreben aus, Wähler der AfD zurückzuholen.

Das sieht Saleh anders: Viele Menschen wollten gar nicht die AfD wählen, sondern den großen Parteien einen Denkzettel verpassen, so Saleh weiter. Diese Menschen wolle er zurück haben.