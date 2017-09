Wenn am Sonntag der Bundestag gewählt würde, würden die Koalitionspartner CDU und SPD bei den Berliner Wählern weiter an Zustimmung verlieren. Besonders stark träfe das die SPD. 19 Prozent sind es im Moment in Berlin. Die Linke ist dagegen mit 18 Prozent wieder im Aufwind. Die AfD profitiert ebenfalls und kommt auf 12 Prozent. Die Grünen liegen bei 11 Prozent, die FDP bei 7 und die Sonstigen Parteien bei insgesamt 7 Prozent. 28 Prozent der Befragten sagen, dass sie noch unschlüssig sind, dabei auch ein paar die schon sicher sind, dass sie nicht wählen gehen.