In Berlin schwindet die Zufriedenheit mit dem Senat - und die SPD sinkt in der Wählergunst weiter ab. Das geht aus dem neuen BerlinTREND von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost hervor. Die größte Zustimmung genießt bei Berliner Wählern weiter die CDU.

In den östlichen und westlichen Bezirken Berlins unterscheidet sich das Wählerverhalten teilweise erheblich. Besonders stark ist der Unterschied bei der LINKEN – bei ihr würden 26 Prozent der Wähler in Ostberlin ihr Kreuz machen, im Westen nur die Hälfte, nämlich 13 Prozent. Bei der FDP ist das Verhältnis genau umgekehrt: Ihr würden acht Prozent der Wahlberechtigten im Westteil Berlins ihre Stimme geben, im Osten lediglich vier Prozent. CDU und SPD hätten im Osten jeweils vier Prozentpunkte weniger als im Westen: Die CDU 21 Prozent (im Westen: 25), die SPD 19 Prozent (im Westen: 23). Bei der Grünen ist der Unterschied mit zwei Punkten etwas geringer (im Osten 13 Prozent, im Westen 15 Prozent), und bei der AfD unterscheiden sich die Umfragewerte kaum: Im Osten bekäme die Partei elf Prozent der Stimmen, im Westen zehn.

Wenn die Berliner Wähler am kommenden Sonntag über den Bundestag abstimmen sollten, ergäbe sich ein ähnliches Bild wie bei einer Wahl zum Abgeordnetenhaus: In der Gunst der Berliner Wähler läge auch in diesem Fall die CDU vorn, wenn auch mit leichten Verlusten. Die Christdemokraten kämen demnach auf 26 Prozent der Stimmen - ein Verlust von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Mai. Zweitstärkste Kraft würde die SPD mit 19 Prozent und ebenfalls einem Minus von drei Prozentpunkten, dicht gefolgt von der LINKEN, die zwei Prozentpunkte aufholt und auf 18 Prozent käme.

Die schwachen Umfragewerte für die Berliner SPD schlagen sich auch in der Unzufriedenheit mit dem Senat nieder. Knapp zwei Drittel der Befragten (59 Prozent) erklären, sie seien "wenig bis gar nicht zufrieden". Das ist eine Zunahme von zwei Punkten. Dabei sind SPD-Anhänger zu 41 Prozent "weniger bis gar nicht zufrieden", Anhänger der Koalitionspartner LINKE zu 51 Prozent und Grüne zu 50 Prozent.

Schlechte Werte verzeichnet die Umfrage auch für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Etwas mehr als die Hälfte der Berliner (51 Prozent) ist mit seiner Arbeit unzufrieden: Das sind sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage im Mai.

Im bundesweiten Vergleich schneidet die Berliner Regierung in puncto Zufriedenheit der Bürger sehr schwach ab: Die Zustimmung zur Regierungsarbeit liegt lediglich bei 36 Prozent. Das ist mit Abstand der schwächste Zustimmungswert für eine Landesregierung in ganz Deutschland. In diesem Ranking liegt Bayern an der Spitze: Dort liegt die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung bei 69 Prozent.