Aus persönlichen Gründen - Brandenburgs Bildungsminister Baaske tritt zurück

26.09.17 | 10:29 Uhr

Brandenburgs Bildungsminister Baaske (SPD) hat am Dienstagmorgen seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt. Der 59-Jährige will mehr Zeit für seine Familie haben. Er hielt am Dienstagmorgen eine bewegende Rede vor der Fraktion.



Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) hat seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt. Am Dienstagmorgen hielt der 59-Jährige eine sehr persönliche Rede vor der SPD-Fraktion. Das sagte Regierungssprecher Florian Engels im rbb.

Baaske will sich kümmern, solange sein jüngstes Kind klein ist

"Jetzt muss ich mich um meine Familie kümmern", sagte Baaske der Presse. Der Politiker hatte erst vor drei Wochen seine Lebensgefährtin geheiratet. Er hat drei erwachsene Kinder und zudem ein fünf Jahre altes Kind. "Ich weiß, dass man sich gerade wenn die Kinder so klein sind, intensiv um sie kümmern muss. Denn wenn sie erstmal 15 oder 16 Jahre alt sind, haben sie andere Prioriäten". Daher sei es ihm wichtig, jetzt auszusteigen.

Er sei seit 2002 in der Regierung, sagte Baaske, und habe eigentlich nur vorgehabt, höchstens acht Jahre in der Landesregierung zu bleiben, 15 Jahre seien daraus geworden. Auch wolle er sich mehr um seinen Wahlkreis kümmern. Zudem sei der Zeitpunkt zwei Jahre vor der Landtagswahl in Brandenburg richtig. "Ich verlasse keine offene Baustelle, sondern ich verlasse einen aufgeräumten Platz", sagte Baaske am Dienstag vor Journalisten in Potsdam. "Ich habe viel Lob bekommen. Mehr als ich dachte, das muss ich zugeben. Wir haben auch viele bedeutende Dinge bewegt in diesem Land. Wir haben das Konzept gemeinsames Lernen auf die Spur gebracht und wir haben viel erreicht, was die Berufsorientierung angeht." Auch im Ländervergleich habe man sich qualitativ verbessert und "tolle Abschlüsse", so Baaske weiter.

Baaske gilt als einflussreich

Baaske gilt als einer der einflussreichsten Politiker der SPD in Brandenburg. Er wurde in Bad Belzig geboren und ist seit 1989 Mitglied der SPD. 2002 bis 2014 war er Arbeitsminister, seit 2004 ist er zudem Mitglied des Landtags. Günter Baaskes Nachfolgerin wird die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig Holstein, Britta Ernst (SPD). Ernst, die die Ehefrau von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist, habe sich der Fraktion am Dienstag bereits vorgestellt. Baaske bezeichnete Ernst aufgrund ihrer Erfahrung als gute Wahl für Brandenburg. Dass die neue Bildungsministerin nicht aus Brandenburg kommt, sehe er nicht als Problem, so Baaske im rbb. "In zwei Jahren sind neue Wahlen. Diese Legislaturperiode ist also schon fast zu Ende. Es gilt jetzt also, jemanden mit Erfahrung an dieser Stelle zu haben." Es gebe auch in der Verwaltung große Herausforderungen zu bewältigen, so Baaske weiter. "Insofern bin ich sehr froh, dass Britta Ernst sich aufmacht und aus Hamburg hierher zieht".

Sein Landtagsmandat will Baaske nach Angaben aus dem Ministerium behalten. Am Nachmittag um 14 Uhr wird es eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geben.

