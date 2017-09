Audio: Inforadio | 27.09.2017 | Dominik Lenz

Porträt der neuen Bildungsministerin Britta Ernst - "Mit Brandenburg habe ich nicht gerechnet"

27.09.17 | 13:18 Uhr

Ihre Arbeit im Bildungsressort von Kiel verlor sie nach den dortigen Wahlen im Mai. Vor kurzem rief Günter Baaske (SPD) an und fragte, ob Britta Ernst seinen Job als Bildungsminister(in) in Brandenburg übernehmen wolle. Jetzt sucht sie eine Wohnung in Potsdam. Von Dominik Lenz



Sachlich, konzentriert, freundlich - so ist ihr erster Auftritt als "die Neue" in der Staatskanzlei in Potsdam. Sie freue sich auf die Aufgabe, habe aber auch Demut vor der Herausforderung, sagt Britta Ernst, Brandenburgs neue Bildungsministerin. "Ich bin sehr neugierig auf das Bundesland und ich freue mich darauf, es kennenzulernen. Aber es reizt mich natürlich auch als Mitglied einer Landesregierung, so wichtige Bereiche mitgestalten zu dürfen".

Ernst will sich erst einmal einen Eindruck verschaffen

Ernst tritt bescheiden auf, doch sie ist Profi in der Bildungspolitik, daran lässt sie keinen Zweifel. Knapp drei Jahre war sie in Kiel im Kabinett Torsten Albig für das Bildungsressort verantwortlich. Mit der SPD-Wahlniederlage im Mai verlor sie den Posten. Umso erfreuter sei sie gewesen, als Günter Baaske aus Brandenburg anrief und sie fragte, ob sie nicht seinen Job übernehmen wolle. "Ich habe natürlich mit Brandenburg gar nicht gerechnet, weil ich nicht wusste, dass hier jemand andere Dinge machen möchte", sagt Ernst dazu. Britta Ernst genießt großes Ansehen in der Bundes-SPD. In Schleswig-Holstein steht sie für die Reduzierung des Unterrichtsausfalls, das Ziel 100 Prozent Unterrichtsversorgung und für den Schulfrieden im Norden. Nun also Brandenburg, wo sie ein gut aufgeräumtes Ressort übernehme, sagt sie. "Ich finde das richtig, was hier stattfindet. Bildung hat einen hohen Stellenwert, die Lehrerversorgung ist verbessert worden, an der Qualität der Kitas wird gearbeitet, die Sportförderung ist verstärkt worden. Damit bin ich sehr einverstanden und ich werde die nächste Zeit nutzen, um mir einen eigenen Eindruck zu machen. Und wenn ich Dinge sehe, wo ich meine, dass man andere Akzente setzen sollte, dann werde ich das sicherlich tun".

Für Fragen zu ihrem Mann ist sie nicht zuständig

Eines stellt sie allerdings gleich klar: "Sie werden sich daran gewöhnen, dass ich so viele Fragen zu meinem Mann nicht beantworten werde, wie sich das viele manchmal wünschen". Für Fragen nach ihrem Mann, Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz, ist sie also nicht zuständig. Persönlich verrät sie nur so viel: Sie braucht jetzt schnell eine Zweitwohnung. "Ich suche ab sofort eine Wohnung in Potsdam", bestätigt Ernst. Darin, dass sie als Expertin von außen in die rot-rote Brandenburger Landes-Regierung kommt, sieht Ernst durchaus einen Vorteil. "Man ist nie voreingenommen. Man kennt die Menschen nicht. Das ist einerseits ein Nachteil, weil man eben ganz schnell viele Kennenlernen muss, aber man hat vielleicht einen freien Blick darauf. Ich gehe schon mit der Einstellung heran, dass ich erst einmal vieles Lernen muss, ich komme nicht mit vorgefertigten Meinungen. Und darauf freue ich mich sehr."

Politik dürfe nicht alles sein, sagt Britta Ernst

Ihr Vorgänger Günter Baaske gibt auf, weil er sich mehr Zeit fürs Privatleben haben möchte. Ein Wunsch, den Britta Ernst respektiert. Politik dürfe nicht alles sein, sagt sie. "Ich bin mit ihm einverstanden, dass man das nicht das ganze Leben macht. Denn die Arbeitsbelastung ist hoch und man braucht auch immer mal einen Wechsel." Bereits am Donnerstag soll Britta Ernst als neue Bildungsministerin im Potsdamer Landtag vereidigt werden.