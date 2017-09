Der Brandenburger Landtag hat am Donnerstag über ein neues Bestattungsgesetz beraten. Es regelt unter anderem die sogenannte Diamantenbestattung. In der Debatte wurde deutlich, dass es noch Redebedarf gibt.

Der Landtag in Potsdam hat sich am Donnerstag in erster Lesung mit einer Änderung des Brandenburger Bestattungsgesetzes befasst. Künftig sollen auf den Friedhöfen der Mark auch Bestattungen in denkmalgeschützten Grüften und Mausoleen ermöglicht werden. Zudem soll das Gesetz ermöglichen, aus Teilen der Asche eines Verstorbenen einen Diamanten pressen zu lassen.