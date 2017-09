Aus Sicht der scheidenden Brandenburger Beauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Ulrike Poppe, ist die Frist für Anträge zur Rehabilitierung von DDR-Unrechtsopfern zu kurz. Es gebe noch viele Menschen, die sich erst mit Eintritt ins Rentenalter mit dem Thema beschäftigten und sich dann spontan entschieden, sagte Poppe am Montag zum Abschied aus dem Amt in Potsdam.

Brandenburg hat eine neue Aufarbeitungsbeauftragte für die Folgen der kommunistischen Diktatur in der DDR. Der Landtag wählte am Mittwochabend Maria Nooke als Nachfolgerin von Ulrike Poppe, die ihr Amt Ende August aufgibt.

Poppe beendet nach fast acht Jahren ihre Amtszeit. Die 64-Jährige gibt ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Nachfolgerin wird die von ihr selbst vorgeschlagene frühere DDR-Oppositionelle Maria Nooke. Die 58-jährige tritt ihr Amt am Dienstag an. Nooke wurde von einer breiten Mehrheit im Parlament gewählt. Sie war zuletzt Vize-Direktorin der der Stiftung Berliner Mauer und Chefin der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde.

Poppe, 1953 in Rostock geboren und in Hohen Neuendorf bei Berlin aufgewachsen, engagierte sich in den 80er-Jahren in mehreren DDR-Oppositionsgruppen, so zum Beispiel bei "Frieden und Menschenrechte" und "Demokratie Jetzt". 1983 wurde sie zusammen mit Bärbel Bohley wegen des "Verdachts auf landesverräterische Nachrichtenübermittlung" verhaftet. Proteste aus dem In- und Ausland bewirkten, dass sie nach sechs Wochen wieder freigelassen wurde.

Nach der Wende gehörte Poppe auch zu den Teilnehmern des Zentralen Runden Tisches. Danach war sie Mitarbeiterin der DDR-Volkskammerfraktion von "Bündnis 90". Von 1992 bis zu ihrem Amtsantritt in Brandenburg am 1. März 2010 war Poppe als Studienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin tätig.