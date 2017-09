Die Polizei in Brandenburg will so viele Polizisten ausbilden wie noch nie. Doch weil es zu wenig Bewerber gibt, überlegt man jetzt in Potsdam, die Einstellungs-Voraussetzungen zu lockern. So könnten Bewerber bis Ende 30 eine Chance bekommen.

Die Polizei in Brandenburg hat weiter Probleme, ausreichend neues Personal zu finden. Es gibt daher nach rbb-Informationen derzeit in Potsdam Überlegungen, die Einstellungsvoraussetzungen für Bewerber zu lockern.

Brandenburg will so viele Polizisten ausbilden wie noch nie

Nach Angaben des Innenministeriums in Potsdam will Brandenburg noch in diesem Jahr insgesamt 400 Polizeianwärter neu einstellen, 25 mehr als ursprünglich geplant und so viele wie noch nie in der Geschichte des Landes.

Um das Ziel erreichen zu können und weil in den nächsten Jahren zahlreiche Polizeibedienstete in den Ruhestand gingen, müsse das Land ausreichend Nachwuchs ausbilden, hatte Karl-Heinz Schröter (SPD) schon Ende Juli gesagt. "Denn Polizisten kann man nicht vom freien Arbeitsmarkt gewinnen und keine Arbeitsagentur vermittelt sie." Deshalb bilde man "nun in einem Umfang aus wie nie zuvor." Den Einstellungen gehe ein umfangreiches Bewerbungsverfahren voraus, erklärte Schröter noch im Juli und versicherte, die Aufnahmekriterien würden nicht gesenkt. Dieses Vorhaben scheint jetzt an der Realität zu scheitern.