Brandenburgs Bildungsministerin wird vereidigt - Jetzt wird's Ernst

28.09.17 | 06:36 Uhr

Baaske geht, seine Nachfolgerin tritt an: Am Donnerstag wird Brandenburgs neue Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vereidigt. Sie wechselt aus Schleswig-Holstein nach Potsdam - und übernehme von ihrem Vorgänger ein gut geführtes Ressort, betont sie.



Brandenburgs neue Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) soll am Donnerstag im Landtag vereidigt werden. Zuvor wird der bisherige Bildungsminister Günter Baaske (SPD) seine Dankesurkunde und Ernst ihre Ernennungsurkunde erhalten. Der 59-jährige Baaske hatte am Dienstag überraschend erklärt, aus privaten Gründen abzutreten. Er wolle sich mehr um seine Familie kümmern. Baaske galt bislang als einer der einflussreichsten Politiker der SPD in Brandenburg. Er arbeitete 15 Jahre lang als Minister, zuerst für Soziales, dann für Bildung. Zuletzt war er unter anderem für die Einstellung dringend benötigter zusätzlicher Lehrer zuständig.

Britta Ernst will sich ein eigenes Bild verschaffen

Die gebürtige Hamburgerin Britta Ernst ist in der Bundes-SPD hoch angesehen. In Schleswig-Holstein hatte sie bereits drei Jahre lang als Bildungsministerin im Kabinett Torsten Albig Erfahrungen gesammelt. Mit der SPD-Wahlniederlage im Mai verlor sie den Posten.



Ernst sagte, sie übernehme ein sehr gut geführtes Ressort in Brandenburg und wolle auf Kontinuität setzen: "Ich finde das richtig, was hier stattfindet. Bildung hat einen hohen Stellenwert, die Lehrerversorgung ist verbessert worden, an der Qualität der Kitas wird gearbeitet, die Sportförderung ist verstärkt worden. Damit bin ich sehr einverstanden und ich werde die nächste Zeit nutzen, um mir einen eigenen Eindruck zu machen. Und wenn ich Dinge sehe, wo ich meine, dass man andere Akzente setzen sollte, dann werde ich das sicherlich tun".

"Ich muss erst einmal vieles lernen"

Dass sie als Expertin von außen in die rot-rote Brandenburger Landesregierung kommt, bezeichnete Ernst als Vorteil. "Ich gehe schon mit der Einstellung heran, dass ich erst einmal vieles lernen muss, ich komme nicht mit vorgefertigten Meinungen. Und darauf freue ich mich sehr." Seit 1998 ist Britta Ernst mit Olaf Scholz, dem Ersten Bürgermeister in Hamburg, verheiratet. Gefragt nach ihren privaten Plänen sagte die Hanseatin lediglich, sie suche sich jetzt eine Zweitwohnung in Potsdam. Sie verwies auch darauf, dass sie bereits 2011 bis 2014 beruflich in Berlin war. Zuletzt war sie dort SPD-Fraktionsgeschäftsführerin im Bundestag, bevor sie Bildungsministerin in Kiel wurde.



Sendung: rbb Fernsehen, 28.09.2017, 15 Uhr