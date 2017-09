Jahrelang hatten Bundesregierung und Berlin um tausende Wohnungen in der Hauptstadt gefeilscht, dann die Schreckensnachricht: Der Bund will 4.500 Wohnungen verkaufen. Zum Höchstpreis, auf dem freien Markt. Jetzt der Rückzieher - und alles ist wieder offen.

Der Bund will seine rund 4.500 Wohnungen in der Hauptstadt vorerst nun doch nicht an Berlin verkaufen. Das bestätigte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) dem rbb am Freitag.

Die Linken-Politikerin zeigt sich trotzdem im Grundsatz zufrieden mit dieser Entwicklung. Gut sei, dass der Bund zugesichert habe, die Wohnungen auch an niemand anderen zu veräußern, sondern selbst seine Verantwortung als sozialer Vermieter wahrnehmen wolle. So habe er Luxus-Sanierungen ausgeschlossen und Berlin für den späteren Verkaufsfall ein Vorkaufsrecht eingeräumt.



Enttäuscht zeigte sich Lompscher aber darüber, dass damit drei Jahre Verhandlungen nutzlos gewesen seien und die Stadt außerdem nun sehen müsse, wie sie auf anderem Wege den Bestand an landeseigenen Wohnungen erhöhe.