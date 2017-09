Im Juli wurden im Berliner Tiergarten ein Mann aus Vietnam und eine Frau gewaltsam in ein Auto gezogen. Später wurden sie in Hanoi gesehen. Eine Entführung, sagt die Bundesregierung und weist daher jetzt einen zweiten Vietnamesen, einen Diplomaten, aus.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft der Sozialistischen Republik an der Entführung des Asylbewerbers und ehemaligen Funktionärs der Kommunistischen Partei nach Vietnam mitgewirkt haben. Zeugen hatten am 23. Juli im Berliner Tiergarten beobachtet, wie der vietnamesische Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh und eine Frau mit Gewalt in ein Auto bugsiert wurden. Der Mann aus Vietnam, der ein ehemaliger KP-Funktionär ist, hatte in Deutschland Asyl beantragt. Später tauchten beide in der Hauptstadt Hanoi auf. Die vietnamesische Polizei bestreitet, dass es sich um einen Entführung handelt.

Die Bundesregierung forderte nach dem Vorfall einen Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft zur Ausreise auf. Zudem wurde von der Regierung in Hanoi verlangt, die Verantwortlichen für den Vorfall zur Rechenschaft zu ziehen. Als weitere Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen verlangte die Bundesregierung eine "Entschuldigung".