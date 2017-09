Audio: Inforadio | 22.09.2017 | Thorsten Gabriel

Bundesverwaltungsgericht verweist Verfahren nach Karlsruhe - Berliner Besoldung war möglicherweise doch verfassungswidrig

22.09.17 | 12:15 Uhr

Richter, Polizisten und Feuerwehrleute in Berlin sind in der Vergangenheit womöglich nicht angemessen bezahlt worden. Dafür gebe es Indizien, finden die Bundesverwaltungsrichter in Leipzig. Acht Verfahren von Berliner Klägern verweisen sie nun an die höchste Instanz.



Das Bundesverwaltungsgericht hält die Besoldung der Landesbeamten und Richter in Berlin für verfassungswidrig. Es gebe eine ganze Reihe von Indizien, dass das finanzschwache Land seine Staatsdiener bis 2015 nicht mehr amtsangemessen bezahlt habe, teilte das Gericht in Leipzig am Freitag mit. Berlin werde für junge Juristen wegen der vergleichsweise schlechten Bezahlung immer unattraktiver, hatte einer der Richter in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch gesagt.

Inzwischen steigen die Beamtenbezüge deutlich

Mehrere Richter, Polizisten und ein Feuerwehrmann aus Berlin hatten geklagt. In den Vorinstanzen waren sie gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht legt die acht Verfahren nun jedoch dem Bundesverfassungsgericht vor. Die Karlsruher Richter sollen endgültig darüber entscheiden, ob die Berliner Beamten und Richter in verfassungswidriger Weise zu niedrig besoldet waren. Die Bezüge der Berliner Beamten steigen inzwischen seit mehreren Jahren deutlich. Erst Anfang Juli 2017 hatte das Berliner Abgeordnetenhaus ein Gesetz über die erneute Anhebung der Besoldung um 2,6 Prozent beschlossen. Die Erhöhung fiel deutlich höher aus als in anderen Bundesländern. Denn bis 2021 sollen die Berliner Beamten so viel verdienen wie im Länderdurchschnitt üblich. Die Beamten kritisierten zuvor, dass sie nach dem jahrelangen Sparkurs rund 15 Prozent weniger Geld bekamen als im Bundesdurchschnitt üblich. Zwischen 2004 und 2009 waren sie von den Besoldungserhöhungen ausgenommen. Bereits 2003 waren Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Weihnachtgeld gestrichen oder gekürzt worden.

Bundesverfassungsgericht hat bereits einen Rahmen definiert

Streit um die Bezahlung von Beamten hat es in den vergangenen Jahren in vielen Bundesländern gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen seit 2015 einen Rahmen definiert, ab wann die Besoldung nicht mehr amtsangemessen ist. Unter anderem werden die Beamtenbezüge dabei mit der Tarifentwicklung im Öffentlichen Dienst, dem Verbraucherpreisindex und dem Nominallohnindex des jeweiligen Bundeslandes verglichen. Aus Sicht der Leipziger Richter sprengt Berlin diesen Rahmen in verschiedenen Besoldungsgruppen an vielen Stellen. Der Tarifentwicklung und dem Verbraucherpreisindex hinkten die Beamtenbezüge deutlich hinterher. Auch einem Vergleich mit dem durchschnittlichen Einkommen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit gleicher Qualifikation hielten sie nicht stand. Die Richter sehen zudem Anzeichen, dass Berlin einseitig zu Lasten der Staatsbediensteten gespart hat. Scheibchenweise sei an der Beamtenbesoldung geknabbert worden, sagte der Vorsitzende Richter des 2. Senats, Ulf Domgörgen. Dabei dürfe es ein "Sonderopfer" der Beamten für die Haushaltskonsolidierung laut Bundesverfassungsgericht nicht geben.



Vor drei Jahren wurde über Sold in Sachsen-Anhalt geurteilt

Vor drei Jahren hatte Karlsruhe bereits zur Richterbesoldung in Sachsen-Anhalt geurteilt. Damals befand das Bundesverfassungsgericht, dass die Richter in Sachsen-Anhalt nicht angemessen bezahlt wurden.