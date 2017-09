Raus aus der Facebook-Parallelwelt, rein in andere Lebensrealitäten, den Menschen in die Augen gucken, mit ihnen quatschen, sie wahrnehmen - das war die Idee von Shai Hoffmann und anderen jungen Ehrenamtlichen. Per Crowdfunding sammelten sie im Sommer Geld für ihren "Bus der Begegnungen". Im direkten Kontakt wollten Hoffmann und sein Team Wähler, vor allem Erst- und Jungwähler, für die Bundestagswahl am 24. September mobilisieren. Sie verstehen sich dabei als parteiunabhängig. "In sozialen Netzwerken like ich nur das, was ich sowieso gut finde. Das erkennt der Algorithmus von Facebook und zeigt mir immer wieder ähnliche Beiträge", begründete Hoffmann am Donnerstagmorgen seine Idee im Gespräch bei radioeins.

"In Chemnitz zum Beispiel, unserer ersten Station, saßen ein Geflüchteter, eine Uni-Mitarbeiterin und ein Obdachloser an einem Tisch. Wenn wir nicht losgefahren wären, hätten sich diese drei Personen niemals in ihrem Leben getroffen", sagte Shai Hoffmann am Donnerstag bei radioeins. Der alte Doppeldeckerbus sei von Anfang an so charmant dahergekommen, dass es leicht gewesen sei, die Menschen an den Bus zu "fesseln". Kaffee, Kuchen und gemeinsame Abendessen taten ihr übriges.

Die Tour hatte insgesamt 13 Stationen, sie führte von Berlin nach Sachsen, Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Während der Debatten vor dem Bus machte Hoffmann besonders in Ostdeutschland die Erfahrung, dass viele Menschen sehr in ihrer Vergangenheit festhingen, so schilderte er es nach dem Ende der Reise. Vor allem sozial Schwächere fühlten sich als Verlierer und tendierten eher dazu, zu sagen, dass früher alles besser gewesen sei. "Wenn man da dezidiert nachfragt, verstehen sie, dass die Einigung auch ihr Gutes hat", sagte Hoffmann.