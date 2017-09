Drei linksgerichtete Bündnisse ziehen am Samstag durch die Berliner Citys West und Ost und erwarten dazu mehrere Tausend Teilnehmer. Ab 13 Uhr will das "Welcome-United"-Bündnis vom Bundesinnenministerium aus gegen Asylrechtsverschärfung demonstrieren. Die "Antirassistische Parade" soll durch Berlin-Mitte bis zum Oranienplatz gehen. Dazu werden rund 15.000 Teilnehmer erwartet.



Parallel dazu marschiert das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung vom Brandenburger Tor in Richtung Lustgarten. Bereits am Vormittag (10.30 Uhr) starten außerdem Feministinnen des Bündnisses "What The Fuck" am Wittenbergplatz eine Demonstration für das Recht auf Abtreibung. Ziel der Route ist der Pariser Platz. Die Veranstalter erwarten rund 2.000 Teilnehmerinnen. Dementgegen steht die Demo "Marsch für das Leben" vom Bundesverband Lebensrecht, sie startet um 13 Uhr vor dem Reichstag. Angemeldet sind etwa 7.500 Teilnehmer.

"Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür und wir sehen in den europäischen Nachbarländern wie Polen oder Spanien, aber auch durch Kampagnen der AfD, dass der die neue Rechte den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen im Visier hat", sagte eine Sprecherin vom Bündnis "What The Fuck".