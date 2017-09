Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wird auch seinen Geburtstag in Haft verbringen. Anlass für seine Unterstützer in Berlin mit einem Korso zum Bundeskanzleramt erneut seine Freilassung zu fordern.

Anlässlich des Geburtstags von Deniz Yücel an diesem Sonntag hat der Freundeskreis #FreeDeniz zu einem Auto- und Fahrrad-Korso für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten aufgerufen. Der Korso soll am Sonntagmittag (12:30 Uhr) vor dem Kino International in der Karl-Marx-Allee starten und zum Bundeskanzleramt führen, wo gegen 14 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Daran nehmen unter anderen Deniz Yücels Schwester Ilkay, Reporter ohne Grenzen-Vorstandssprecher Michael Rediske sowie Pfarrer Christian Zeiske von der Berliner Gethsemanekirche teil.

Das Bündnis nimmt Yücels 44. Geburtstag zum Anlass, erneut für die Freilassung aller aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen sitzenden Journalisten und Menschrechtaktivisten einzutreten. "Wir wollen die amtierende Bundesregierung daran erinnern, dass sie nur noch wenige Tage Zeit hat, als eine Bundesregierung in die Geschichte einzugehen, die sich genauso vehement für die Sicherheit deutscher Staatsbürger eingesetzt hat wie für die Sicherheit deutscher Unternehmen", schreibt die Initiative auf Ihrer Facebook-Seite .

Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner und Journalist Dennis Yücel sitzen zusammen in einem Gefängnis in der Türkei. Der deutsche Botschafter durfte die beiden nun erstmals besuchen. Zumindest weiß man jetzt, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht.

Sie kritisiert zudem, dass die deutsche Bundesregierung nicht genügend Druck auf die Türkei aufbauen würde - auch wirtschaftlich. "Warum wird wirtschaftlicher Druck nicht konsequent angewendet, um damit die Regierung der Türkei davon abzuhalten, dass nicht noch mehr deutsche und europäische Staatsbürger in türkischen Gefängnissen landen", fragen die Organisatoren in der Demo-Ankündigung.

Deniz Yücel - zurzeit Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe - sitzt seit 209 Tagen in Einzelhaft in dem Gefängnis von Silivri in der Nähe von Istanbul. Am Sonntag begeht er dort seinen 44. Geburtstag. Auch mehrere Journalisten-Organisationen nehmen seinen Geburtstag zum Anlass, wiederholt die sofortige Freilassung des Journalisten zu fordern.

In einem offenen Brief wendeten sich die Verbände direkt an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan: "Schützen Sie die Presse- und Meinungsfreiheit in Ihrem Land", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Brief, der auf Deutsch und Türkisch verfasst ist. Unterzeichnet haben ihn 14 Medienorganisationen, darunter der Deutsche Journalisten-Verband, journalists.network, Netzwerk Recherche und Correctiv.



Die Verbände rufen Erdogan darin auf, neben Yücel auch die Deutsche Mesale Tolu und alle anderen ausländischen politischen Gefangenen umgehend freizulassen. Dies gelte auch für "alle in der Türkei lebenden Kolleginnen und Kollegen, die aus politischen Gründen festgehalten werden".