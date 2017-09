Helmut Krüger Potsdam Montag, 11.09.2017 | 18:41 Uhr

Richtig ist so ein Beirat bzw. Beratungsgremium schon, soweit das Ganze nicht dazu dienen soll, der Entwicklung nur noch schneller auf die Sprünge zu helfen. Denn dann erschöpfte sich politische Gestaltung im bloßen Nachlauf dessen, was ohnehin schon passiert.



Die Digitalisierung ist m. E. so gut und sinnvoll, wie sie nicht das Alleinige, ja, noch nicht mal das Beherrschende ist, sondern mit gleichem Anspruch neben das Analoge tritt. Beides hat seinen Sinn und ich glaube auch, dass Beides nebeneinander existieren kann und nur die Vernarrtheit in die hohe Zahl bzw. in die Schnelligkeit für dieses Nebeneinander keinen Platz ließe.



Das Digitale ist das Ausbreitungsfähigere u. Schnellere, das Analoge ist jenes, was der menschlichen Anschauung u. den menschlichen Sinnen am Nächsten kommt. Bei Fotos wird dies deutlich: Unsere Anschauung lehrt uns , dass das Rot am Horizont schwächer ausgebildet ist als im Vordergrund eines Fotos. Beim Digitalen ist es gleich von der Intensität her.