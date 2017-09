Für Carsten Schatz und seinen Freund geht am Sonntag ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Die beiden Männer geben sich im Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg das Jawort. Allerdings gab es bei der Eheanmeldung einige Hürden zu überwinden.

Es könnte am 1. Oktober in etwa so klingen: "Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Mann. Sie dürfen den Bräutigam jetzt küssen." Ob so oder doch abgewandelt: Ab Sonntag gilt in Deutschland die Ehe für alle, wie es der Bundestag im Juni beschlossen hat. Elf Paare aus Berlin machen daraus auch für sich persönlich ein historisches Ereignis und geben sich gleich am Sonntag das Jawort.

Carsten Schatz: Wir haben als Paar ziemlich lange darauf gewartet, dass die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird. Das Institut der Lebenspartnerschaft habe ich immer als ein minderes empfunden. Für mich und meinen Freund war klar, wir wollen heiraten wie alle anderen. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse. Dadurch, dass es nun endlich passiert ist, haben wir gesagt: Ok, dann machen wir sofort Nägel mit Köpfen und heiraten am ersten Tag.

Das war schon sehr lustig. Wir haben im Sommer – als das Gesetz unterschrieben und im Gesetzblatt verkündet war – alle notwendigen Unterlagen besorgt. Ich bin mit den Unterlagen zu meinem Standesamt in Köpenick gegangen. Ich hatte natürlich erst einmal Angst, dass die Wartezeit unheimlich lange dauert. In den Zeitungen stand immer, dass die Standesämter überlastet sind – aber an dem Tag war ich der einzige. Ich hab ganz ordentlich meine Nummer gezogen, hab gewartet, wurde aufgerufen. Plötzlich guckte die Dame, nachdem ich ihr eröffnet habe, dass ich eine Eheschließung anmelden will, auf die Unterlagen und murmelte leise vor sich hin: Oh Gott, das sind ja zwei Männer.

Die Bearbeiterin hatte wohl nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Sie verließ daraufhin aufgeregt das Büro und kam mit einer Kollegin wieder. Dann wurde erstmal hin und her überlegt, wie das nun läuft. Die Informationen an die Standesbeamtinnen und Standesbeamten war wohl nicht so gut. (lacht) Sie ging davon aus, dass es erst ab dem 1. Oktober geht. Wir haben dann aber einen Weg gefunden, wie ich die Eheschließung anmelden konnte. Wir haben also erstmal eine Lebenspartnerschaft angemeldet, die mit Wirkung vom 1. Oktober in eine Eheanmeldung umgewandelt wird. Wir haben die Papiere dann bekommen. Es gab also schon ein paar Diskussionen. Geholfen hat die öffentliche Meldung, dass Städte wie Hamburg und Hannover die Ehe bereits am Sonntag vollziehen. Das war im Hintergrund immer ganz wichtig.