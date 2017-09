Berlin bereitet sich mit mehr Personal auf die Einführung der Ehe für alle am 1. Oktober vor. So würden in den nächsten Wochen 30 zusätzliche Standesbeamte ausgebildet, kündigte Innenstaatssekretärin Sabine Smentek (SPD) am Dienstag an. Derzeit habe Berlin rund 120 Standesbeamte. Die 30 neuen Standesbeamten werden demnach in einem internen vierwöchigen Ausbildungskurs geschult. Neben Eheschließungen sind Standesbeamte auch für die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden zuständig.

Wie stark die Ehe für alle in der Hauptstadt derzeit nachgefragt wird, konnte die Staatssekretärin nicht sagen. Von einem "Ansturm" könne aber keine Rede sein. An den Berliner Standesämtern gebe es bislang keine erhöhten Terminanfragen für Eheschließungen ab Anfang Oktober, hieß es.



Mit dem neuen Gesetz können aber auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in eine Ehe umgewandelt werden. Hier rechne das Land Berlin mit bis zu rund 10.000 Umschreibungen. Eine Umschreibung von einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe sei in Berlin kostenlos, betonte die Staatssekretärin. Wie lange Lesben und Schwule auf einen Termin warten müssen, sei in jedem Standesamt aber unterschiedlich.



Zudem verwies Smentek darauf, dass am Sonntag, dem 1. Oktober und dem Termin, an dem die "Ehe für alle" bundesweit in Kraft tritt, an Berliner Standesämtern nicht geheiratet werden könne. Erste entsprechende Eheschließungen seien erst zu den regulären Öffnungszeiten der Behörden ab 2. Oktober möglich.