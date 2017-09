Warten auf das Standesamt - Ehe für alle, Termine für keinen

28.09.17 | 11:19 Uhr

Wer homosexuell ist und heiraten will, muss Geduld haben - oder umziehen. Berliner dürfen ihre Ehe nur in dem Bezirk anmelden, in dem sie auch wohnen. Aber in Mitte und Pankow beispielsweise dauert das sehr lange. Schon jetzt. Von Ariane Böhm

Das Standesamt in Schöneberg am 1. Oktober 2017 gegen 9.30 Uhr morgens: Auf dem Dach weht die Regenbogenflagge. Drinnen beginnt eine Zeremonie, an deren Ende sich zwei Männer das Ja-Wort geben. Diese beiden werden in die Stadtgeschichte eingehen: als das erste schwule Paar, das offiziell in Berlin geheiratet hat. Laut Jörg Steinert vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg ist es "wahrscheinlich die deutschlandweit erste" Ehe für alle.



Hochzeit mit Symbolcharakter

So sieht es der Ablaufplan der Hochzeit vor, zu der das Standesamt, die Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und der Berliner Lesben- und Schwulenverband eingeladen haben. Es ist eine Hochzeit mit Symbolcharakter: In ganz Deutschland dürfen ab dem 1. Oktober 2017 gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Auch im Standesamt von Friedrichshain-Kreuzberg soll es gleich am Sonntag Trauungen geben, homo- und heterosexueller Paare gleichermaßen - Ehe für alle eben. Aber was bedeutet das für die Standesämter? Wenn nun alle heiraten können und dazu einige Paare ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln wollen, dürfte die Nachfrage an Terminen bei den Standesämtern doch deutlich steigen.

Warten statt "Wedding"

Noch merke man davon jedoch nichts, sagte Sara Lühmann, Pressesprecherin für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, rbb|24: "Wir haben schon immer eine sehr hohe Nachfrage. Veränderungen gegenüber den Vormonaten, was die Anmeldung von Eheschließungen betrifft, gab es bisher nicht." Anders sieht es im Bezirk Tempelhof-Schöneberg aus, dort werden Anmeldungen für die "Ehe für alle" dem Standesamt zufolge im Schnitt vier Mal pro Tag angefragt. Ein deutlicher Zuwachs also. Doch schon jetzt ist es nicht einfach, in den Bezirksämtern einen Termin für die Voranmeldung zu bekommen. Und Umwandlungen in eine Ehe und neue Eheschließungen können ausschließlich im Standesamt des Wohnsitzes beantragt werden. Sieben der zwölf Bezirksämter vergeben online Termine, auch Friedrichshain-Kreuzberg. In diesem Bezirk sei eine Anmeldung aber auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich, so die Pressesprecherin: "Jedes Paar kann zur Anmeldung einer Eheschließung einfach zu den Öffnungszeiten des Standesamtes vorbeikommen." Das Standesamt kommt laut Lühmann mit den bisherigen Anmeldungen gut hinterher. Anders in Mitte: Das Standesamt hat die bisherige offene Sprechstunde abgeschafft, nachdem viele Heiratswillige bereits ab vier Uhr nachts vor dem Neuen Stadthaus warteten, damit sie ein Ticket für die Eheanmeldung bekommen. Die Anmeldung einer Eheschließung oder Ummeldung ist in Mitte daher nur noch nach vorheriger Terminbuchung möglich.

Zu wenige Standesbeamten

Je nach Wohnort kann es mit der Hochzeit oder dem Umtragen einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe daher etwas länger dauern. Wer in Pankow lebt, kann sich auf besonders lange Wartezeiten einstellen. Drei bis vier Monate dauert es, bis ein Termin vergeben werden kann, warnt das Standesamt auf der Website. "Wir empfehlen daher dringend, die Hochzeitsplanung erst dann vorzunehmen, wenn die Anmeldung erfolgt ist", heißt es dort weiter. Laut Website fehlen dem Amt ausgebildete Standesbeamtinnen und -beamten, zudem seien derzeit viele Kollegen krank - dabei bereitet sich Berlin auf die Einführung der "Ehe für alle" im Oktober vor und bildet derzeit 30 neue Standesbeamten aus. Zum Schluss noch gute Nachrichten für alle, die in Spandau oder Marzahn-Hellersdorf wohnen: dort klappt es mit der An- oder Ummeldung einer Ehe besonders schnell und stressfrei. Zwischen Dezember 2017 und Mai 2018 sind an rund 60 Tagen jeweils mehrere Termine für eine Anmeldung frei und online buchbar. In Marzahn-Hellersdorf sogar schon ab November.

