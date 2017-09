Video: 25.08.2017 | zibb | 18:30 Uhr

Einschulung in Berlin - 32.000 Erstklässler auf einen Streich

09.09.17 | 08:10 Uhr

Herausgeputzte Kleinkinder, nervöse Eltern und überforderte Großeltern, angereist aus der ganzen Republik: Am Samstag werden Berlins neue Erstklässler eingeschult. Es sind so viele wie nie. Um Überfüllung vorzubeugen, haben viele Schulen die Gästezahl limitiert.

Mehr als 32.000 Jungen und Mädchen kommen in Berlin am Samstag in die erste Klasse. Das sind rund 600 Kinder mehr als im vergangenen Jahr, so die Berliner Bildungssenatsverwaltung. Besonders viele Kids starten dabei in Pankow neu an den Schulen. Am wenigsten sind es in Treptow-Köpenick.

Infobox Veränderte Schulpflicht - Schülerzahlen Berlin Schulpflichtig sind in diesem Jahr alle Kinder, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden. Hätte es den Abschied von der sogenannten Früheinschulung nicht gegeben, wäre die Schülerzahl noch größer ausgefallen.

Jedes Kind darf nur eine begrenzte Zahl Gäste mitbringen

Die Schulanfänger werden am Samstagvormittag feierlich in ihrer Schule begrüßt. Durch die hohen Schülerzahlen finden die Einschulungen der einzelnen neuen Klassen nacheinander im Schichtsystem statt. "Wir haben eine Einschulung um 9 Uhr und eine um 11 Uhr", berichtet eine Familienmutter aus Pankow, die Mutter von Zwillingen ist, die in getrennte Klassen gehen werden. Und weil so eine Einschulung eine große Sache ist inzwischen und dazu auch diverse Verwandte und Freunde der Kinder eingeladen werden, haben viele Schulen die Gästezahl pro Kind begrenzt. Vier Gäste dürfen an der Bürgermeister-Herz-Schule in Kreuzberg pro Kind mitgebracht werden. Fünf sind es an der Arnold-Zweig-Grundschule in Pankow, die als besonders überlaufen gilt. "Frei" sind hier nur Säuglinge. Ebenfalls vier Karten wurden auch an der Pankower Elizabeth-Shaw-Grundschule ausgeteilt. Die Schöneberger Havelland Grundschule hat die Eltern gebeten, die Zahl der Gäste in eigenem Ermessen möglichst klein zu halten. Die Schule am Hasengrund, ebenfalls im Bezirk Pankow gelegen, verzichtet hingegen auf eine Limitierung.

Ein voller Tag für die neuen Erstklässler

Mit dem Schulbesuch im limitierten Familienkreis ist der Tag für den Erstklässler aber noch lange nicht zu Ende. Wer am Samstagmittag oder –nachmittag eine Lokalität in der Nähe einer Grundschule aufsuchen will, hat schlechte Karten. Ist der offizielle Teil der Einschulung nämlich vollbracht, besetzen die Familien – nun in meist weitaus größerer Zahl als zuvor in der Aula – sämtliche Lokale im Umfeld der Schulen. Hier wird ausgelassen gefeiert und endlich auch die übervolle Schultüte ausgekippt. Wer einen Tisch reservieren will, muss dies in diesem Fall schon viele Monate vorher getan haben – sonst geht er leer aus.

Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien starten ins neue Schuljahr

Auch knapp 12.200 Kinder aus Flüchtlingsfamilien starten in Berlin ins Schuljahr. In rund 1.000 Willkommensklassen lernen sie Deutsch und werden auf den Schulalltag vorbereitet. In Brandenburg werden voraussichtlich rund 6.000 Jungen und Mädchen aus Flüchtlingsfamilien an öffentlichen Schulen unterrichtet. In Brandenburg gab es laut Bildungsministerium rund 22.000 Schulanfänger, sie wurden bereits eine Woche früher eingeschult. Der erste Schultag war für sie am Montag. 2015 waren es dort rund 21.000.