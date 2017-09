Der Neuzuschnitt war nötig geworden, weil die Richter des Berliner Verwaltungsgerichts das so angewiesen hätten, so Spallek. Hintergrund der großen Einzugsbereiche war, dass sich Kinder aus den verschiedenen sozialen Milieus an den Schulen mischen sollten. De facto haben jedoch die Eltern aus "Bio-Markt-Kiezen" dies immer wieder mit Klagen verhindert und damit den politischen Willen weggeklagt. Argumentiert wurde immer mit dem Argument der weiten Wege, nicht selten steckte dort jedoch die Sorge über die schulische Qualität dahinter, angesichts eines hohen Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund.

Laut dem Zeitungsbericht fühlt sich der Bezirkselternausschuss von Mitte von den Plänen überrumpelt. Die Eltern bräuchten "Planungssicherheit", wird er zitiert. Schulstadtrat Spallek sagte jedoch rbb|24, dass der Bezirk genau deshalb den Neuzuschnitt gemacht hätte, damit die Eltern sicher wüssten, wo ihr Kind zur Schule gehen wird. Außerdem sei der Plan noch im September vorgestellt worden. Im Berliner Schulgesetz stehe, die Vorstellung könne bis zu vier Wochen vorher erfolgen. Insofern sei man im Plan, so Spallek.

Wie es in dem Bericht der "Berliner Zeitung" weiter heißt, bilden künftig zwei Schulen einen Bereich, etwa die Erika-Mann und die Gottfried-Röhl-Grundschule in Wedding, die Arkonaplatz- und die Papageno-Grundschule in Mitte oder die Gustav-Falke und die Vineta-Grundschule in Gesundbrunnen. Die Schule am Koppenplatz in Mitte oder die Allegro-Grundschule in Tiergarten bilden demnach einen eigenen Einzugsbereich.