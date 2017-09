Bei der Berliner Polizei ist am Freitag die Bewerbungsfrist für eine Ausbildung zum Polizisten im nächsten Jahr ausgelaufen. Bis zum Freitagmittag waren 7.000 Bewerbungen eingegangen, wie die Behörde mitteilte. Nachdem die Frist bereits dreimal verlängert worden war, blieb es nun beim Bewerbungsschluss am 15. September.

Neuendorf hatte vor zwei Wochen mitgeteilt, dass nur einer von zehn bis 15 Bewerbern durch den Auswahlprozess komme. Die geringen Erfolgsaussichten seien vor allem auf halbherzige Bewerbungen zurückzuführen, sagte Neuendorf rbb|24. Jede vierte Bewerbung scheitere schon daran, dass formale Voraussetzungen ignoriert oder die Anmeldung nicht richtig verstanden werde. Von den verbliebenen Bewerbern scheitern wieder etwa 25 Prozent bei einem Onlinetest, in dem unter anderem Allgemeinwissen abgefragt wird. "Den kann man nun mal nicht einfach so nebenbei auf dem Smartphone in der U-Bahn machen", so Neuendorf.

Am stärksten werde nach einem weiteren Test aussortiert, bei dem unter anderem logisches Verstehen, Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse getestet und die Persönlichkeitsstruktur der Bewerber analysiert wird. Die Durchfallquote liegt bei bis zu 45 Prozent. Immerhin bestehen mehr als 90 Prozent den folgenden Sporttest, der aus einem 2.000-Meter-Lauf und einem Hindernisparcours besteht.

"Ich musste früher noch am Seil hochklettern und habe das mehrmals trainiert, weil ich die Technik nicht konnte", sagte Neuendorf. Das gehört heute nicht mehr zu den Anforderungen. "Wer es aber nicht schafft, über einen Bock zu springen oder einen Purzelbaum zu machen, muss das eben mal vorher üben", sagte er. Schließlich würde noch einmal jeder Zehnte, der es soweit geschafft habe, bei der Überprüfung des Leumunds aussortiert - was unter anderem einen Blick ins Strafregister beinhaltet.

