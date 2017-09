Kurz vor Weihnachten war der Tunesier Anis Amri mit einem gekaperten Lkw auf den Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen starben, fast 100 weitere wurden verletzt. Der Attentäter wurde auf seiner Flucht wenige Tage später bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.

Der Opferbeauftragte Kurt Beck hatte in seinen Zwischenbericht im Juli mitgeteilt, viele der Opfer seien psychisch traumatisiert, etliche noch immer in ärztlicher Behandlung. Einige seien so schwer verletzt, dass sie immer noch im Krankenhaus lägen. "Manche von ihnen werden dauerhafte Pflegefälle bleiben", hieß es in dem Bericht.