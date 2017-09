Der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber hat die Höhe der geleisteten Entschädigungszahlungen an die Opfer des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz gewürdigt. Die Entschädigungen seien in einem guten Umfang erfolgt, sagte Weber am Samstag dem rbb-Inforadio. Weber zufolge wurden bislang rund 1,5 Millionen Euro an 119 Betroffene und Hinterbliebene ausgezahlt.

Im Vergleich mit anderen EU-Ländern "können wir bei den Entschädigungszahlungen zufrieden sein", sagte Weber, der seit 2011 ehrenamtlicher Opferbeauftragter Berlins ist. In Frankreich gebe es zwar höhere und schnellere Leistungen an Terroropfer - "das könnte uns ein Vorbild sein" - andere EU-Länder würden aber gar nichts zahlen. Weber begrüßte, dass es in Berlin künftig einen hauptamtlichen Opferbeauftragten geben wird. Darauf hatte sich der rot-rot-grüne Senat vergangene Woche verständigt. Seinen Posten werde es trotzdem weitergeben, sagte der Rechtsanwalt.



Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz waren am 19. Dezember an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zwölf Menschen getötet worden. Mehr als 50 Besucher wurden verletzt, einige davon lebensgefährlich.