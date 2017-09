Audio: Radioeins | 27.09.17 | Interview mit Jörg Steinert vom Lesben- und Schwulenverband

In Schöneberg heiratet erstes schwules Paar - Wilde Feierei mit Regenbogentorte und Sektempfang

28.09.17 | 06:50 Uhr

Zwei Männer heiraten am Sonntag als erstes homosexuelles Paar in einem Berliner Standesamt. Nach 38 Jahren Beziehung und 16 Jahren Lebenspartnerschaft geben sie sich in Schöneberg das Ja-Wort. Jörg Steinert vom Schwulenverband freut sich drauf.

"Ja, ich will!" – Ab 1. Oktober dürfen sich gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland offiziell auf dem Standesamt die ewige Treue schwören. "Dafür öffnen die Standesämter am 1. Oktober außer der Reihe", sagte Jörg Steinert vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Berlin-Brandenburg am Mittwoch im Interview mit Radioeins. Die deutschlandweit wahrscheinlich erste gleichgeschlechtliche Trauung finde demnach am Sonntag um 9.30 Uhr im Rathaus Schöneberg statt. Steinerts Verband lädt dazu gemeinsam mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ein. Die Bräutigame haben übrigens auch nichts dagegen. Neben dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat das Standesamt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ebenfalls Sonderöffnungszeiten.

Jörg Steinert, Geschäftsführer Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, zu Gast in der radioeins Dachlounge

Große Party mit Sekt und Regenbogentorte

Er erwarte eine "sehr emotionale" Feier, sagte Steinert. Das Paar dürfe endlich offiziell heiraten. Bereits seit 1979 seien die beiden Männer liiert. Schon vor 25 Jahren hätten sie an der "Aktion Standesamt" teilgenommen, erzählte Steinert. Damals beantragten 250 schwule und lesbische Paare vergeblich, eine gleichgeschlechtliche Ehe schließen zu können. Im Jahr 2001 waren sie unter den ersten, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Die Hochzeit werde am Sonntag ganz "pompös" und "wild" gefeiert - mit einer Regenbogentorte, einem riesigen Sektempfang und jeder Menge Gästen, sagte Steinert. Familie, Freunde und Journalisten sind dabei, wenn das Hochzeitspaar seine Partnerschaft in eine vollwertige Ehe umschreibt. "Die Hochzeit am 1. Oktober ist auch als Signal zu verstehen, für ein modernes, ein vielfältiges und ein weltoffenes Tempelhof-Schöneberg", teilte die Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) am Mittwoch mit.

Mehr zum Thema Start am 1. Oktober - Ehe für alle: Berlin schult 30 neue Standesbeamte Damit die Standesämter den Papierkram mit der Ehe für alle ab dem 1. Oktober wuppen können, schult Berlin zusätzlich 30 Beamte.

Terminmangel und Softwareprobleme in den Ämtern

Trotzdem gebe es weiterhin Probleme auf den Standesämtern, berichtete Steinert. Diese nähmen zwar ab Oktober die Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare vor, grundsätzlich gebe es aber lange Wartezeiten. Außerdem hätten die Ämter mit Softwareproblemen zu kämpfen. Denn noch kennen die Programme des Bundesinnenministeriums für Eheschließungen keine gleichgeschlechtlichen Paare. Erst im November 2018 könne die Heirat von Mann und Mann sowie Frau und Frau richtig verarbeitet werden. Bis dahin würden homosexuelle Paare als Mann und Frau geführt. Für die Behörden müsse deshalb einer der Partner nach der Eheschließung auf dem Papier ein anderes Geschlecht annehmen, so Steinert. Eine Änderung im Eheregister sei nicht vorgesehen. "Es gibt da so ein paar Peinlichkeiten", kommentierte Steinert die Praxis, dass bislang das falsche Geschlecht ein Leben lang im Eheregister stehen solle.



Hoffung auf neue Bundesregierung

Jörg Steinert sagte, er hoffe darauf, dass ein neuer Bundesinnenminister dieses formale Problem künftig lösen wird. Dann kann nach der Heirat auf dem Papier aus dem Mann wieder ein Mann werden und aus der Frau eine Frau.